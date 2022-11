La Ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, rientrata a Berlino dal Qatar, torna sulla fascia OneLove, che ieri ha indossato alla partita contro il Giappone: "Infantino mi ha chiesto se quella che portavo al braccio fosse appunto la fascia e io ho risposto: 'Non è così terribile, no?' ". Vietarla è stato un grande errore e quanto era stato promesso dai padroni di casa non è stato mantenuto".