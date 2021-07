Mentre in Italia il dibattito è più vivo che mai, con i club che spingono per riaprire il più possibile gli stadi ai tifosi, la Bundesliga fa un primo, importante, passo avanti. Secondo quanto riporta Kicker.de, infatti, per l'inizio della stagione 2021/2022 la lega tedesca avrebbe dato il suo ok per aprire gli impianti fino a un massimo di 25.000 spettatori (o al massimo al 50% della capienza). Fa eccezione, tuttavia, l'Allianz Arena di Monaco: a causa della variante Delta, infatti, la Baviera ha dato il suo ok per un massimo di 20.000 spettatori. Il sì decisivo deve arrivare però delle autorità tedesche.