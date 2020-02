Un club tedesco rischia di scomparire a causa di... una famiglia di castori! Il TSG Bad König infatti si vede in pericolo per una famiglia di animali che da anni si sono stabiliti a pochi metri dai campi di allenamento, causando svariati disagi: negli ultimi mesi gli interventi dei roditori alla diga che serve a controllare il fiume che passa per la città stanno creando diversi problemi. I campi di allenamento, come riporta stern.de, sono in uno stato pessimo, perché il terreno non riesce più a drenare l'acqua: la squadra è stata costretta a spostarsi in un centro di allenamento diverso a causa del costo dei lavori, mentre i castori non possono essere mandati via a causa delle leggi che li proteggono.