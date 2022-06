Di seguito la rassegna degli episodi da moviola di Germania-Italia, valida per la quarta giornata del girone di Lega A in Nations League:



Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti arbitrali: Vasile Florin Marinescu (Romania) – Ovidiu Artene (Romania)

Quarto ufficiale: Andrei Chivulete (Romania)

Arbitro VAR: Pol van Boekel (Olanda)

Assistente VAR: Jochem Kamphuis (Olanda)



Secondo tempo



68' - Muller trova Gnabry oltre Calabria, ma Dimarco non è in linea e tiene in gioco l'autore dell'assist per il gol di Werner: 4-0.



Primo tempo



44' - Rigore Germania: Hofmann taglia su un pallone alto dalla trequarti, Bastoni lo trattiene e gli rifila pure, nel farlo, un pestone involontario: pochi dubbi.



3' - Raspadori è in gioco sul cross di Politano, Neuer para, ma il tocco della punta del Sassuolo mette in offside Gnonto che era pronto sulla ribattuta.