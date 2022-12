La Germania si ferma e con lei si spengono i sogni di gloria di una nazione intera. L'eliminazione dai Mondiali lascia una scia pesante, ma non sono solo i tifosi a rimpiangere la mancata qualificazione: l'addio prematuro alla competizione dei Panzer getta sconforto tra i giocatori della nazionale di Flick. Uno dei tedeschi più colpiti da questa disfatta è Joshua Kimmich, intervistato dal Kicker dopo il match con la Costa Rica.



Il giocatore, con parole amare ha dichiarato: "Oggi è il giorno più brutto della mia carriera. Ora ho paura di cadere in un buco." Il senso di colpa pervade l'intervista di Kimmich, che precisa come il suo nome "possa essere legato al crollo della Germania". "Sono arrivato nel 2016 e siamo usciti ai gironi nel 2018, poi agli ottavi agli Europei e di nuovo ai gironi quest'anno" ha affermato il centrocampista del Bayern Monaco.