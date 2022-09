La Federazione calcistica tedesca ha raccomandato ai 36 club delle due massime leghe di ridurre le emissioni elettriche e di risparmiare in questo senso dal 15 al 30% della propria produzione per via della crisi energetica. La stessa associazione programmerà dei workshop con cadenza regolare per informare e fornire tutto il sostegno adatto a raggiungere questo scopo ai club. Lo scrive la stessa federazione sul proprio sito ufficiale.