Sabía que alguien me iba a echar la culpa https://t.co/kwPj6KPIO8 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 23, 2022

ha lasciato la nazionale della Germania dopo gli ultimi Europei eppure continua ad essere criticato. È successo in queste ore quando in una famosa trasmissione spagnola, El Chiringuito, la giornalistaha indicato il centrocampista del Real MadridPeccato che appunto Kroos in Qatar neanche ci sia andato. Su Twitter, tra il serio e lo scherzoso, ha commentato: ‘