Il ct della Germania, Joachim Low, commenta la sconfitta con la Corea del Sud e l'eliminazione ai gironi del Mondiale: "Sono scioccato, perché non siamo riusciti a risollevarci e battere la Corea. Quando ho parlato con i giocatori prima della partita non mi sembravano sotto pressione e avevamo veramente la sensazione di andare avanti. Come andremo avanti? Ne parleremo con calma, presto per me per dire qualcosa. Servirà qualche ora per capire tutto e sono incredibilmente deluso per l'eliminazione. Si apre un periodo nero per il calcio tedesco? No, non penso. Penso che abbiamo giovani di talento e potenziale per risalire. E' successo ad altre nazioni prima di noi, dobbiamo solo trarre le giuste conclusioni e fare il meglio per andare avanti. Abbiamo meritato di essere eliminati".