Il ct della Germania, Joachim Low ha parlato in conferenza stampa annunciando i primi convocati del nuovo corso e ha replicato alle accuse di razzismo mosse dal trequartista dell'Arsenal Mesut Ozil: "Mesut fino a oggi non mi ha mai chiamato; ha preso la sua decisione di lasciare la nazionale e devo accettarla. Con le sue accuse di razzismo, Mesut ha semplicemente esagerato. Non ci mai stati nella squadra un attacco razzista o dichiarazioni razziste. Questa cosa fa male a noi tutti e anche a lui".