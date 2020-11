Sono giorni delicati per il commissario tecnico della nazionale tedesca Joachim Low, finito sul banco degli imputati per la sconfitta da record per mano della Spagna nell'ultima giornata di Nations League. Lo 0-6 incassato a Siviglia è uno dei peggiori risultati di sempre per la Germania e ha indotto la Federcalcio di Berlino ad avviare un periodo di valutazione sull'operato dell'allenatore campione del mondo nel 2014. Low, in carica dal 2006, rischia l'esonero.



"Il board della Federazione ha deciso all'unanimità di prendersi del tempo per raccogliere informazioni, fare delle valutazioni e pianificare le prossime mosse. Questo darà modo anche al ct di verificare, senza coinvolgimento emotivo, i motivi della pesante sconfitta di Siviglia e la situazione della squadra", riferisce una nota ufficiale. "Il prossimo 4 dicembre ci sarà un consiglio federale, nel quale il responsabile delle squadre nazionali Oliver Bierhoff fornirà una relazione sulla situazione, in cui verranno valutate le conseguenze della partita con la Spagna ma anche il lavoro degli ultimi due anni. La Federazione tedesca fornirà in questa occasione ulteriori informazioni sul risultato di questa discussione interna e sui passi successivi", aggiunge la DFB nel suo comunicato.