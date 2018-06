Joachim Low, ct della Germania, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta in extremis dai tedeschi contro la Svezia.



Queste le sue dichiarazioni: "Si tratta di una vittoria meritata, siamo stati bravi a credere in noi stessi. Durante l’intervallo ho detto ai calciatori di non lasciarsi prendere dal panico e di non lanciare il pallone dalle retrovie. Singoli? Rudy ha il naso rotto, mentre Reus ha terminato con i crampi. Adesso riposiamo e da lunedì prepareremo la gara contro la Corea del Sud: vogliamo andare agli ottavi di finale".