Al quarto giorno dall'inizio dei Mondiali 2018 in Russia, la rassegna iridata comincia anche per i campioni in carica: la Germania di Joachim Low, vincitrice del suo quarto campionato del Mondo nell'ultima edizione disputata in Brasile, inizia la difesa del trofeo dall'interessante sfida contro il Messico nella prima giornata del Gruppo F, che comprende anche Svezia e Corea del Sud, avversare domani alle 14. Appuntamento a partire dalle 17 presso la Luzhniki Arena di Mosca: di fronte un rivale non semplice, la Tri allenata da Juan Carlos Osorio, giunta alla settima presenza consecutiva a un Mondiale, raggiungendo per ben sei volte .gli ottavi di finale. Dal canto suo la Germania partecipa alla rassegna iridata per la diciassettesima volta consecutiva e la diciannovesima in assoluto. Entrambe queste squadre sono grandi favorite per superare la fase a gironi e passare alla fase ad eliminazione diretta, ed una vittoria per una delle due potrebbe probabilmente mostrare quale delle due chiuderà la fase a gironi da capolista.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Nonostante abbia superato la qualificazione alla Coppa del Mondo in modo impressionante, con tutte le partite vinte e 43 gol segnati in appena dieci partite, la Germania ha avuto problemi nelle amichevoli pre-Mondiale, centrando una sola vittoria, tre pareggi e 2 sconfitte. Il Messico, nel frattempo, arriva dalle amichevoli pre-Mondiale con quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. In partite ufficiali, le due squadre si sono incontrate cinque volte, e la Germania ha sempre vinto (incluse le partite terminate ai tempi supplementari o ai rigori): ciò include la vittoria più recente per 4-1 l'anno scorso, quando la Germania ha raggiunto la finale della Confederations Cup 2017. Sfida nella sfida, quella tra i giovani: per il Messico il classe '95 Hirving Lozano, che ha segnato 17 gol in 29 partite con il PSV nella scorsa stagione, per la Germania il classe '96 Timo Werner, che ha realizzato otto gol in 14 partite per il suo Paese. Nessuna delle ultime sette partite del Messico ha visto segnare entrambe le squadre mentre la Germania non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime cinque partite.L'ultima volta che il Messico è stato in svantaggio all'intervallo è stata 20 partite fa, quando perse 4-1 proprio con la Germania.