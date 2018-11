Bel gesto quello realizzato da Virgil Van Dijk nel match di Nations League di ieri sera tra la sua Olanda e la Germania. Il difensore degli Orange ha trascinato la sua nazionale alla rimonta contro i tedeschi, realizzando il gol del 2-2 nel finale (la Germania stava vincendo 2-0 fino all’85’). Subito dopo il fischio finale, Van Dijk si è reso protagonista di un bellissimo gesto: ha abbracciato e consolato l’arbitro Ovidiu Hategan, che a partita conclusa è scoppiato in lacrime. Il difensore del Liverpool spiegherà dopo il motivo: al direttore di gara era scomparsa la madre poche ore prima. Queste le parole del centrale olandese a fine partita: “Ho visto dal suo volto che stava iniziando a piangere a dirotto, perché purtroppo sua madre è morta di recente. Io non ho fatto altro che dirgli di essere forte e che aveva fatto un buonissimo lavoro in partita. Lo reputo un piccolo gesto, ma spero davvero che gli sia stato un po' d'aiuto”.