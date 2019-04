Reinhard Grindel si è dimesso da presidente della DFB, la Federcalcio tedesca. Grindel era in carica dal 15 aprile 2016, dopo 14 anni da membro del Parlamento tedesco. Negli ultimi mesi è stato travolto da polemiche crescenti, legate sia al fallimento della Germania al Mondiale russo, sia alla controversa gestione dell'esclusione dalla nazionale di Müller, Hummels e Boateng, ma non solo: è accusato di aver accettato come regalo di compleanno a settembre 2017 un orologio da 6000 euro da parte dell'ucraino Grigoriy Surkis, suo collega nel Comitato Esecutivo della UEFA, e soprattutto di non aver dichiarato un pagamento di 78 mila euro ricevuto dalla DFB-Medien, società controllata dalla Federcalcio.



Fino alle prossime elezioni, previste a settembre, saranno Rainer Koch e Reinhard Rauball a guidare ad interim la DFB. Grindel continuerà a ricoprire regolarmente i suoi ruoli nell'Esecutivo UEFA e nel Consiglio della FIFA.