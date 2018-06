Dopo il ko al debutto, la Germania campione in carica torna in campo contro la Svezia nella seconda giornata del Gruppo F. La squadra di Loew, caduta a sorpresa contro il Messico per mano di Lozano, deve subito rispondere presente se non vuole compromettere la sua qualificazione. Di fronte gli svedesi che hanno fatto fuori l'Italia ai playoff e vinto contro la Corea del Sud per 1-0 grazie al rigore dell'ex Genoa Granqvist.



I NUMERI - La Svezia non vinceva la gara inaugurale dal Mondiale di casa del 1958, mentre i tedeschi fanno sempre fatica nella secodda partita della fase a gironi: 1 vittoria, 4 pareggi, 1 sconfitta dal 1994 ad oggi. Inoltre, la nazionale campione in carica non ha superato la fase a gironi in tre delle ultime 4 edizioni: Francia nel 2002, Italia nel 2010 e Spagna nel 2014. Germania e Svezia si sono affrontate 4 volte al Mondiale: i tedeschi hanno vinto 3 volte, gli svedesi una. Partita da dentro o fuori per i campioni del mondo, già spalle al muro.