La Federcalcio tedesca, ha comunicato la lista dei convocati del ct Hans-Dieter Flick per le gare contro Ucraina, Polonia e Colombia in programma nei prossimi giorni. Presenti anche l'interista Robin Gosens e il milanista Malick Thiaw. Questo la lista completa:



Portieri: Leno (Fulham), ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte)

Difensori: Ginter (Friburgo), Gosens (Inter), Henrichs (Lipsia), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thiaw (Milan), Wolf (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Manchester City), Kimmich (Bayern Monaco)

Attaccanti: Brandt (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Havertz (Chelsea), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Musiala (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco), Schade (Brentford), Werner (Lipsia), Wirts (Bayer Leverkusen)