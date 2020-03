Il Saarbrücken è nella storia: il club, che milita attualmente nella quarta serie tedesca, è riuscito ad eliminare ai calci di rigore il Fortuna Dusseldorf, che invece gioca in Bundesliga, nel match valido per i quarti di finale della DFB Pokal, la Coppa di Lega tedesca. Dopo 120 minuti chiusi sull’1-1 e ben venti penalty calciati in totale, è stata la formazione allenata da Dirk Lottner a superare il turno ed accedere alle semifinali, entrando nella storia del calcio. Nell'altro match, il Bayern ha battuto 1-0 lo Schalke 04 grazie a Kimmich.