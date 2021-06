Alle 21 Germania e Ungheria si affrontano in una sfida decisiva per il gruppo F degli Europei. Di seguito le formazioni ufficiali.



Germania (3-4-3): Neuer, Rudiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens, Gnabry, Havertz, Sané. All.: Loew



Ungheria (3-5-2): Gulacsi, At. Szalai, Botka, Orban, Nego, Nagy, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Ad. Szalai, Sallai. All.: Rossi