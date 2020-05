Sorriso stampato sul volto, nonostante il suo Milan non stia andando benissimo: "Quando ieri, 5 maggio, ho mandato il messaggio di sfottò agli amici interisti con il tabellone di Lazio-Inter 4-2, la risposta più gentile è stata di pensare a come siamo messi noi. Ed effettivamente non hanno tutti i torti". Sincero, che nella diretta di oggi sulla nostra pagina Instagram ci ha raccontato la sua passione per i colori rossoneri.. Cuore milanista grazie al papà: "A Milano da bambini o si tifava Inter o Milan, e per me che avevo un padre rossonero è stato automatico seguire quei colori., cosa che sottolineò anche mio padre. Ecco, un minuto dopo ha segnato". Vecchi ricordi d'infanzia, raccontati nella prefazione del libro di Altafini.- Da piccolo, però, il poster in camera era di un'altra bandiera rossonera: "Gianni Rivera", quasi gli brillano gli occhi quando lo racconta. Emozioni targate Milan, come quando presentò la festa per lo scudetto del '99, o quella del centenario.Scotti c'era, e no se lo dimenticherà mai: "Essere lì al centro del campo insieme a tutti gli altri è stata una grande emozione. Se non sbaglio, è stata anche una delle ultime sgambate di Van Basten a San Siro. L'olandese, ancora dolorante alla caviglia, si è fatto 3/4 di giro di campo per salutare il pubblico in onore di Baresi che stava dando il suo addio al calcio".- In chiusura uno sguardo al Milan attuale: "Sono preoccupato per l'addio di Jack Bonaventura. E' uno degli ultimi giocatori che mi hanno fatto innamorare insieme a Ibrahimovic, che ancora non ho capito bene cosa farà".. Credo che la ripresa della stagione sia una decisione che dovrebbe prendere qualcun'altro, se ci si rimbalzano le responsabilità diventa complicato". Idee per il mercato? "Mi piacerebbe vedere Mertens al Milan, sarei contento di aver dato un'idea ai dirigenti".