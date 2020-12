Ieri sera si è giocata Flamengo e Bahia, terminata per 4-3 con tanto di due espulsioni e un episodio poco piacevole che ha visto coinvolto Gerson, ex giocatore della Roma. In conferenza stampa, riporta AS, si è sfogato: “Voglio dire una cosa: ho giocato tante partite da professionista e non ho mai detto niente perché non ho mai sofferto di pregiudizi, ma quando abbiamo subito uno dei gol, Ramirez ha litigato con Bruno Henrique e sono andato a parlare con lui e lui mi ha detto:” Taci, n****” . Deve imparare a rispettare le persone”. La Roma a seguito di questo episodio si è schierata con il brasiliano e tramite l’account Twitter ha scritto: “ci piace vederti così: sorridente. Forza Gerson. Uno di noi, per sempre”.