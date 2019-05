Marcao, il padre di Gerson, ha rilasciato a FirenzeViola.it alcune dichiarazioni in merito al futuro del giocatore brasiliano, attualmente in prestito secco dalla Roma alla Fiorentina: Onestamente non è un argomento che abbiamo ancora affrontato. Il rispetto e l’affetto che ci legano alla Fiorentina in una fase del campionato così delicata non ci permettono di pensarci. Il nostro obiettivo è adesso è fare al meglio la partita di domenica col Genoa e finire la stagione in modo dignitoso. Solo dopo ci metteremo a sedere per parlare del suo futuro“.