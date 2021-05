Da oggetto misterioso a oggetto del desiderio. E' questa la sorprendente parabola di Gerson, che dopo un'esaltante esperienza al Flamengo potrebbe tornare in Europa per vestire la maglia di un top club. Si tratta del Real Madrid, che come riporta ESPN avrebbe iniziato a sondare il terreno con il club brasiliano per l'acquisto del centrocampista ex Roma. Su Gerson resta comunque in vantaggio il Marsiglia.