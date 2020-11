L'attaccante del Parma Gervinho, impegnato in questi giorni con la Costa d'Avorio, ha parlato dei suoi propositi per il futuro: "L’obiettivo per il Parma è conquistare la salvezza il più velocemente possibile. Poi vedremo se avremo la capacità di raggiungere un posto in Europa. Per quanto riguarda il mio futuro, faremo il punto alla fine della stagione. Per il momento continuo a divertirmi con il Parma".