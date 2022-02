In casa Inter la parola d’ordine è programmazione. Il gruppo di lavoro formato da Marotta, Ausilio e Baccin ha ormai raggiunto la massima intesa, tre cervelli che ragionano sulle stesse frequenze, un comune modo di lavorare ed estrema fiducia ognuno nelle qualità dell’altro. È così che l’Inter, pur in regime di autofinanziamento, riesce a tenersi ai vertici del campionato italiano mettendo a segno colpi chirurgici.

ISTINTO DA PREDATORE - Intervenire sul mercato di gennaio non è mai cosa semplice, l’Inter l’ha fatto e l’ha fatto in modo intelligente. In queste acque occorre prontezza di pensiero e velocità d’esecuzione, caratteristiche da predatore, insomma. E in viale della Liberazione non si sono solo limitati a portare avanti un’operazione pensata e imbastita, ma hanno anche gestito un’emergenza, quella palesatasi a seguito dell’infortunio di Correa.

A tal proposito,la quinta punta (dopo Lautaro, Dzeko, Correa e Sanchez) che all’ex tecnico biancoceleste ha spesso tolto le castagne dal fuoco all’ultimo secondo. Il suo arrivo in nerazzurro, spesso preoccupato per le condizioni fisiche dei vari Dzeko, Sanchez e Correa che, ognuno per i propri motivi, non possono garantire enorme continuità. Per questo motivo

GESTIONE DELL’URGENZA E PROGRAMMAZIONE - Diverso il discorso del tedesco, che rappresenta presente e futuro. Gosens è l’esposizione del progetto nerazzurro, che non vuole farsi assolutamente trovare impreparata di fronte a quelli che potrebbero essere i possibili addii. Perché mantenersi al vertice significa soprattutto questo, sapersi muovere in anticipo. L’Inter ha saputo farlo e per questo motivo il bilancio di questo mercato non può che essere soddisfacente, tra una mossa programmata e un’operazione condotta in emergenza.