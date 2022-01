Simone Inzaghi è guarito dal Covid. Tampone negativo per il tecnico dell'Inter che potrà tornare in panchina contro il Milan, ma soprattutto - spiega la Gazzetta - preparare sul campo il derby guidando i suoi durante questi giorni di allenamento. L'allenatore nerazzurro era risultato positivo lunedì 24 e con la negatività all'ultimo test potrà ricongiungersi al gruppo da domani. Guarito per la seconda volta, dopo la positività dello scorso anno, potrà anche incontrare personalmente i due nuovi acquisti, Gosens e Caicedo.