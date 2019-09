Il caso nato durante, con un tifoso blucerchiato colto in flagrante mentre rivolgeva ai sostenitori granata il gesto 'dell'aereo', come sfottò per le vittime di Superga, ha fatto rapidamente il giro d'Italia. La persona in questione, prontamente individuata, è stata colpita dal Daspo di due anni . Il colpevole, identificato come G., è un broker finanziario poco più che trentenne e slegato dal tifo organizzato.G. si dimostra pentito del gesto, a cui non ha saputo dare una motivazione: "ha detto a Il Corriere della Sera. Il suo gesto era stato ripreso anche da alcuni ragazzini presenti in Gradinata Nord vicino a lui, e che però non sono stati sanzionati poiché minorenni.La Polizia ha invece illustrato in questo modo il processo di indentificazione della persona in questione: "Siamo partiti da quel fotogramma, ma poi è stata fondamentale l’analisi dei filmati" spiegano le forze dell'ordine. "Il tifoso non era seduto al suo posto e questa è già una violazione delle disposizioni d’uso dell’impianto sportivo. Lo abbiamo individuato, malgrado piovesse e lui indossasse il cappuccio. Non è stato facile. A quel punto il questore di Genova ha disposto la sanzione amministrativa: Daspo per due anni. Anche perché quel gesto istigava alla violenza".