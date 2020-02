José Bordalas, allenatore del Getafe, parla in conferenza stampa del prossimo turno di Europa League, con gli spagnoli che se la vedranno con l’Inter: “Adesso non ci pensiamo, testa al campionato. Ma superare il turno è stata una gioia enorme. Con l'Inter sarà complicato, non abbiamo avuto molta fortuna nei sorteggi, visto che ci sono toccate le due squadre più forti dell'Europa League (Inter e Ajax, ndr)””.