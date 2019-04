Vitorino Antunes, 32enne terzino sinistro portoghese con un passato in Serie A con le maglie di Lecce e Roma, gioca attualmente nel Getafe, clamorosamente al 5° posto nella Liga. Nella volata finale per la qualificazione in Champions League, però, Antunes non potrà dare il suo contributo: nella partita pareggiata ieri per 2-2 sul campo del Valladolid, è uscito per infortunio. Oggi il Getafe ha reso noto che si tratta di rottura del crociato del ginocchio destro. Antunes dice così addio alla parte finale di questa stagione e, con ogni probabilità, a quella iniziale della prossima.