Sarà Rubèn Reyes il successore di Quique Sanchez Flores sulla panchina del Getafe fino al termine della stagione. Il club madrileno ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra all'attuale direttore sportivo dopo l'esonero dell'allenatore, arrivata in seguito alla sconfitta per mano dell'Almeria, la terza nelle ultime cinque giornate, che ha spedito la squadra al terzultimo posto in classifica.