Ha preso ufficialmente il via il Grande Fratello Vip giunto ormai al terzo anno. Il più classico, il primo di tutti i reality, veste l'abito elegante e accoglie nella famosissima "Casa" personaggi dello spettacolo e dello show business. Tante le bellissime ragazze che hanno scelto di prendere parte al reality show e tanti sono anche gli agganci con il mondo del pallone.



Il primo, il più evidente, è quello di Giulia Provvedi, la fidanzata e compagna del portiere dell'Atalanta Gollini entrata nella casa insieme alla sorella Silvia sotto il nome del duo Le Donatella. Poi c'è Martina Hamdy meteorina e protagonista di Mai Dire Mondiali come tifosa dell'Egitto. E infine ci sono le bellissime Giulia Salemi e Benedetta Mazza showgirl e con diversi ammiccamenti alle spalle da parte di tanti calciatori fra cui Pablo Daniel Osvaldo.



E per Giulia Provvedi è arrivato anche il primo episodio hot. Entrando nella "caverna" la bellissima Giulia è stata costretta dalla produzione ad abbandonare i propri abiti civili per vestirsi da "cavernicola", ma la regia non ha staccato al momento del cambio abito mostrandola nuda a seno scoperto. Ecco le protagoniste del GF Vip nella nostra gallery.