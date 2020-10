Questa sera nella casa del grande fratello ci sarà una nuova serie di ingressi. Il più importante è quello dell'ex calciatore Stefano Bettarini che farà il suo ingresso in casa insieme alla bellissima modella Giulia Salemi.



Che possa subito nascere qualcosa fra i due? Sicuramente l'ex-Fiorentina, Samp e Verona ritroverà una delle sue storiche ex- la modella Dayane Mello, con cui si fidanzò ai tempi de L'Isola dei Famosi e con cui non si è lasciato bene.



Anzi, nelle ultime settimane sono stati tanti gli attacchi verso la modella brasiliana accusata di essere: "Disposta a tutto pur di far parlare si sè" e quindi di provare in ogni modo ad iniziare una love story nella casa.



Ecco le foto delle due bellezze nella nostra gallery. Saranno scintille in casa?