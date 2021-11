Magic momento per il classe 2003 della Roma Felix Afena Guan, che prima è stato lanciato da Josè Mourinho contro il Milan, e ora ha ricevuto la prima convocazione in nazionale dal ct del Ghana Milovan Rajevac per le gare di qualificazione al Mondiale contro Etiopia e Sudafrica. Insieme a lui, l'altro giocatore di Serie A è l'attaccante del Genoa Ekuban.



Ecco la lista completa



PORTIERI: Wollacott (Swindon Town), Ati-Zigi (San Gallo), Nurudeen (Eupen), Attah (Hearts of Oak)

DIFENSORI: Yiadom (Reading), Baffour (Dreams), Baba (Reading), Gideon Mensah (Bordeaux), Amartey (Leicester), Djiku (Strasburgo), Aidoo (Celta), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Ganiyu (Asante Kotoko).

CENTROCAMPISTI: Idrissu (Maiorca), Partey (Arsenal), Wakaso (Shenzen), Addo (Sheriff), Kudus (Ajax), Kyere (St. Pauli).

ATTACCANTI: B-Yiadom (Beitar Gerusalemme), Tetteh (Yeni Malatyaspor), Felix Afena Gyan (Roma), Ekuban (Genoa).