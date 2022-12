Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a margine di un evento alla Luiss di Roma.



RIFORME - "Spero che Gabriele Gravina ce la faccia. Mi dicono che sono agitato, in realtà sono molto contento di essere agitato perché significa che invece qualcuno è fermo".



JUVE - "Sono anche preoccupato se penso soprattutto alla vicenda della Juventus e a quella dell'AIA".



CAMBIAMENTI - "Penso che il calcio debba cambiare. Noi come Lega Pro giovedì abbiamo programmato lo showdown sul format, lo facciamo per la sostenibilità dei club e anche qui vorremmo passare il Rubicone. Vorremmo aumentare gli incassi da stadio, il coinvolgimento di tifosi e sponsor e diritti tv: va ritrovato equilibrio economico finanziario".