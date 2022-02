Maurizio Zamparini, un uomo vulcanico, il presidente che ha fatto sognare i club che ha avuto come proprietario. Ha sempre pensato a costruire uno stadio di proprietà. Non era un uomo facile ma era piacevole, spesso, conversare con lui. È stato un grande imprenditore. Ciao — Francesco Ghirelli (@FrancescoGhire2) February 1, 2022

Francesco, presidente della Lega Pro, ricorda con un tweet Maurizio, ex presidente delscomparso nella notte: "​Maurizio Zamparini, un uomo vulcanico, il presidente che ha fatto sognare i club che ha avuto come proprietario. Ha sempre pensato a costruire uno stadio di proprietà. Non era un uomo facile ma era piacevole, spesso, conversare con lui. È stato un grande imprenditore. Ciao".