Intervistata da Sky Sport, Valentina Giacini, l'attaccante del Milan e della Nazionale Italiana presente ai Mondiali femminili che prenderanno il via il 7 giugno in Francia, ha parlato del suo approccio al calcio femminile svelando come non sia stato per nulla semplice: "​Ho iniziato a giocare con i ragazzi all’età di sei anni e l’ho fatto fino a dodici. Il mio approccio con il femminile non è stato facile perché mi sentivo l’eccezione: è stato traumatico. Pensavo fosse strano per una ragazza giocare a calcio. Nella mia vita ci sono stati molti sacrifici e le soddisfazioni le sto cogliendo solo adesso, è stato sempre difficile per me raggiungere qualcosa, mi sono dovuta sempre guadagnare tutto, ma sono contenta di questa cosa perché con il lavoro apprezzi di più quello che conquisti".