Il portiere del Parma si è complimentato via social col 31enne "collega" livornese della Geotermica (Prima Categoria toscana), la squadra del paese di Larderello in provincia di Pisa, con cui ha stabilito il nuovo record d'imbattibilità: 1021 minuti. "I record sono fatti per essere battuti a prescindere dalla categoria - gli ha scritto Buffon -.Rossi ha commentato al Corriere della Sera: "Mi ha avvertito un amico e io non ci credevo, poi hanno iniziato a chiamarmi i compagni di squadra e continuavo ad essere titubante. Alla fine l'ho letto e riletto.Sono stato anche fortunato e poi siamo su altri livelli, sono un dilettante, che diamine!".un giorno. In famiglia sono stupefatti. Mia moglie continua a ricevere telefonate di congratulazioni e non ci crede ancora. Il mio babbo, anche lui ex calciatore dilettante, è in estasi, così come mamma. Persino mia figlia, la piccola Anita, mi ha detto bravo, anche se poi non vuole che vada troppo spesso agli allenamenti. Mi vuole a casa tutto per lei"."In squadra è stata una festa continua tanto che il mister si è preoccupato e ci ha raccomandato di stare con i piedi per terra, di non montarci la testa e di mantenere la concentrazione. La vera eccezione è che nella mia squadra siamo 15 livornesi su 19. ComunqueSpero di non aver steccato".