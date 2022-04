"Una merd...”. In Inghilterra certi atteggiamenti considerati antisportivi proprio non piacciono. Il giallo voluto e rimediato da Lorenzo Pellegrini con la Sampdoria per evitare una eventuale squalifica col Napoli ha scatenato le polemiche sui social e sui tabloid inglesi. Il Daily Star riporta numerosi commenti che prendono di mira l’ex Chelsea Josè Mourinho e il capitano della Roma per il gesto. "Quando il suo numero si è alzato, Pellegrini a passo lento e si è tolto la fascia prima di compiere l'insolito gesto di togliersi i parastinchi mentre si allontanava dal campo" - racconta il Daily - "Mentre i giocatori della Samp protestavano l'arbitro ha mostrato il giallo. I tifosi e la piazza hanno adorato il modo di fare del centrocampista, soprattutto considerando il fatto che ora è squalificato per la prossima partita di Serie A contro la Salernitana, ultima classificata, non mancherà invece contro Napoli e Inter". Poi la foto di Pellegrini con la didascalia: “Una buffonata”.