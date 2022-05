Ci sarebbe un violento pestaggio tra le cause della morte di Jordi Lukoki, 29enne ex calciatore dell'Ajax deceduto ieri mattina. Il congolese, riportano persone a lui vicine, sarebbe stato "picchiato con calci e pugni" a una festa la scorsa settimana; la faccenda, riporta de Telegraaf, coinvolgerebbe anche alcuni parenti. In un primo momento non si è recato in ospedale per curare le ferite, ma il peggioramento delle condizioni lo ha costretto al ricovero; un'infezione e una carenza di ossigeno avrebbero portato all'amputazione di una gamba, poi è caduto in coma. La polizia ha confermato che sarà effettuata l'autopsia per conoscere le cause esatte del decesso.