quello tipico dei romanzi di Agatha Christie: la scrittrice e drammaturga britannica, da brava suddita della Regina, avrebbe potuto optare anche perTempi difficili per la Dea, alle prese con ilche è tornato a farsi sentire a distanza dopo qualche mesema anche con: il colombiano,a causa di unpiù serio di quanto si pensasse, haSecondo quanto appreso da Calciomercato.com infattidove considera: per questoper lasciarlo partire in direzione Milano.è forte, macon un club abituato a lasciar partire i propri calciatoriInoltre, a parte il Gallo, in scadenza di contratto l'anno prossimo con il Toro e potenziale alternativa a Zapata, nessun ipotetico numero 9 convince appieno Gasperini:è una missione quasi impossibile,Eppure, con, che secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Un caso spinoso,soprattutto nelle ultime sessioni di calciomercato:e l'Inter ha virato su MarcusMa l'atmosfera a Bergamo è tutt'altro che serena.@AleDigio89 e @francGuerrieri