Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, commenta a Dazn la vittoria per 1-0 nel derby di Genova: "Potete immaginare il peso di questo derby per la mia squadra, in palio c'era la salvezza e il carico che i giocatori si portavano dietro sono riusciti a gestirlo con la giusta freddezza. Questi match rischiano di travolgerti e non riesci a giocare, invece è andata come l'avevamo preparata, il campo ci ha premiati e complimenti alla Samp!""Questa vittoria è dei giocatori e dei tifosi, io preferisco essere riservato in questi casi ma internamente gioisco. La scena però è loro, io sono concentrato sull'obiettivo della salvezza che è troppo importante per tutti"."Lo stile di gioco del Genoa lo conosciamo, sapevamo che avrebbero forzato il pressing e la profondità e i miei ragazzi sono stati bravi a smorzare e gestire i loro attacchi pirateschi, con un passaggio in più qua e là. La Lazio aveva vinto con 3 gol di scarto col Genoa proprio perché sa fare possesso ad aggirare quella pressione. Col Cagliari invece avevano vinto perché era un match più da 'chi prende il rimbalzo la sblocca'. Noi abbiamo cercato di starci e pulire. E abbiamo cercato di essere meno monotematici: tutti si orientavano su Thorsby, allora abbiamo cercato spesso Sabiri""Mi metto dalla parte di chi patisce, immagino bene cosa significhi per Criscito e naturalmente gioisco per il mio club. Per la salvezza manca ancora qualcosa, dobbiamo restare attaccati a questo campionato e da lunedì ripartiamo per fare qualche altro punto. Quando sono arrivato qui eravamo due punti sopra la linea rossa, qualche volta abbiamo sbagliato e altre siamo stati bravi. Quando sei in zona salvezza nessuna gara è scontata, alla fine volteremo pagina".