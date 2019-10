Marco Giampaolo dimentica il Milan, senza distaccarsi dal mondo del calcio: come riporta il Corriere Adriatico, l'ex tecnico rossonero, nella settimana dell'esonero, ha assistito al match della Recanatese, squadra allenata dal fratello Federico, capolista del Girone F della Serie D. Per lui qualche sorriso, tanti saluti e la tribuna per assistere alla vittoria per 1-0 contro l'Avezzano.