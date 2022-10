L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha presentato così la sfida contro il Monza in conferenza stampa.



GABBIADINI - "Sta sempre meglio. La convocazione in nazionale gli ha dato una bella iniezione di fiducia. Sulla professionalità non ci sono dubbi, sta meglio ed è a disposizione”.



INDISPONIBILI - "Colley si è allenato bene, è recuperato. Tranne Winks sono tutti recuperati”.



SENSI – “È un ragazzo intelligente oltre ad essere un giocatore con buone qualità”.



STATO DI FORMA - "La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi è rimasto a Genova hanno lavorato più che bene. Chi era in nazionale si è ripresentato bene e sono pronti per giocare una grande partita".



MONZA - "Innanzitutto è una squadra che dopo la vittoria con la Juventus ha trovato fiducia. Ha cambiato allenatore da prima della gara contro i bianconeri. Cercherà di proporre qualcosa di diverso, ma si vede che la strada che vuol percorrere è di un certo tipo. Abbiamo preparato la gara, siamo pronti".



NECESSITA' DI VINCERE - "Vincere è diventata una necessità. Bisogna profondere qualsiasi risorsa fisica mentale e caratteriale. Devi fare più di qualcosa per vincere. È una necessità così come l’hanno manifestata i tifosi stamattina con questo striscione".