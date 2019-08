È ancora calcio d'agosto e soprattutto la caratura dell'avversario, il Feronikeli, non può fungere da vero banco di prova. Eppure, il nuovo Milan di Giampaolo continua a crescere e anche in Kosovo mostra segnali di miglioramento. A prendersi la copertina è ancora una volta Jesùs Suso. Più aumentano le voci di mercato in merito al suo futuro, più lo spagnolo alza i giri del motore e fornisce prestazioni di qualità. Tanto che - non più tardi di una settimana fa - il tecnico rossonero si era definito 'innamorato' dello spagnolo. L'ex Liverpool, schierato ancora una volta da trequartista, gode di maggior libertà e fantasia: corre, crea ed inventa. Cerca spesso le verticalizzazioni, prova a saltare l'uomo e regala spettacolo con un tunnel. La ciliegina è il gol su punizione che apre le danze a Pristina.



NOVITÀ LEAO - Giampaolo, però, può sorridere anche per altri motivi: nel primo tempo si vede André Silva, che fatica a dialogare con Castillejo ma che è presenza fissa in area di rigore, dove sviora il 2-0 con rigore in movimento che sfiora il palo. Nella ripresa, invece, ecco Rafael Leao: il portoghese si mostra da subito molto attivo, voglioso di mettersi in mostra. Dribbling, velocità e potenza sono gli ingredienti base del suo cocktail: sprint sulla fascia, accelerazioni improvvise e sterzate sul fondo, come quando al 57' trova l'assist dalla sinistra per il definitivo 2-0 di Borini.



QUALITÀ SULLA TREQUARTI - Aspettando novità sul fronte Correa, dunque, Giampaolo si gode il suo nuovo attacco: Suso illumina e - da trequartista - convince ancora una volta. I primi sprazzi di Leao, in attesa di conoscerlo meglio e individuare il partner perfetto, lasciano ben sperare. Paquetà e Bonaventura, schierato trequartista nel secondo tempo, possono essere i collanti perfetti che regalano inventiva e qualità. In attesa di ritrovare il vero Piatek: con questa qualità, gli spari del Pistolero possono fare davvero male...