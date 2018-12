Giampiero Galeazzi è tornato in televisione dopo una lunga assenza ospite dell’amica Mara Venier, conduttrice di Domenica In su Rai1. Galeazzi è apparso in sedia a rotelle, visibilmente provato dal morbo di Parkinson. Come riporta yahoo.it la presentatrice ha inoltre cercato di coinvolgere il più possibile l’amico nella conduzione della trasmissione, in particolare durante la lettura dell’oroscopo. Una volta giunti al segno del toro, lui ha affermato: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita. Ora mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri".