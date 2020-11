In queste settimane si sono fatte frequenti le voci riguardanti una possibile richiesta di dimissioni da parte dello storico allenatore della Giana Erminio, Cesare Albè. Il tecnico, al 26esimo anno sulla panchina lombarda e all’alba dei 70 anni di età si era detto privo delle forze mentali e fisiche per continuare. Il presidente Bamonte però non vuole saperne di dimissioni e anche ha confermato ancora l’allenatore ai microfoni di tuttotritiumgiana.com. Queste sono state le sue parole:



"Ho sentito le sue dichiarazioni. Ha detto che ha 70 anni e non ce la fa più, ma io non sono d’accordo. Credo che abbia detto questo perché ha visto la squadra in difficoltà e non più tranquilla dopo tutte quelle sconfitte. Io sono un imprenditore e lavoro ogni giorno anche per risolvere i problemi della Giana.



Serve uno che alleni la squadra sul campo? Ci penso io a risolvere questo problema, ma non serve un altro allenatore che faccia confusione nel gruppo, ripeto, soprattutto in questo momento. Noi l’allenatore lo abbiamo ed è Cesare Albé. Dimissioni? Finché io sarò il presidente della Giana non le accetterò mai”.