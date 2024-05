Una vita da numero 12 al cospetto di Dino Zoff e circondato da Pietro Anastasi, Gaetano Scirea, Giuseppe Furino e tanti altri. C’è tanto affetto e gratitudine da parte dinei confronti della. Lui che il librol’ha scritto per la Juventus, che lui ha definito come “un dono del signore”. Ce ne ha parlato, in esclusiva, dicendo la sua anche sul presente e il prossimo futuro della squadra bianconera.