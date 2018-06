Il Commissario del Foggia Nicola Giannetti in conferenza stampa ha spiegato che il club si iscriverà alla prossima Serie B: “Stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti, abbiamo già richiesto la fideiussione ed entro fine mese provvederemo a stipendi e contributi. A breve inoltre ci sarà l'iscrizione al prossimo campionato cadetto. Per quanto riguarda l'udienza di fronte alla Procura Federale stiamo lavorando sulle memorie difensive attraverso relazioni di natura legale e tecnica, sulla base anche dei bilanci degli ultimi due anni. Ho letto e sentito di penalizzazioni molto alte, ma non sono d'accordo e sono convinto che questa storia possa finire nel migliore dei modi. Mutualità? Abbiamo fatto un ricorso al Tribunale Federale, la cosa che più mi ha infastidito è che è stato un provvedimento adottato a voto segreto dall'Assemblea di B. Il Foggia ha avuto la sfortuna che il giorno che si doveva ritirare il documento ci furono i provvedimenti di custodia cautelare per Sannella. Anche qui sono molto fiducioso e abbiamo chiesto anche che nel frattempo ci sia una sospensiva di questo provvedimento anche perché entro il 25 si deve azzerare il conto con la Lega calcio. Vi confermo che resta per questa stagione che per la prossima, fino al 2020. E’ stato già sottoscritto, il suo impegno è già partito da parecchio tempo. Sotto l’aspetto sportivo ha carta bianca e sta già lavorando per la prossima stagione”.