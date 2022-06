Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante l' Annual General Meeting IFAB, ha parlato di alcuni cambiamenti possibili nel mondo del calcio a partire dall'introduzione del tempo effettivo.



LE SUE PAROLE - "Altri test che stiamo valutando come IFAB sono quelli relativi al tempo, fondamentalmente il tempo effettivo. Bisogna capire come trovare una soluzione a ciò, credo che non sia accettabile che una partita che deve durare novanta minuti, ne duri in realtà quarantasei, quarantasette o quarantotto. Daremo il via a diverse proposte che verranno quindi prese in considerazione e testate. Ci saranno delle persone scettiche su ciò, ma l'IFAB è aperta a qualsiasi proposta per migliorare il gioco".