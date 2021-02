L'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha rilasciato un’intervista a Gianluca Lengua sul “Messaggero”. Queste le dichiarazioni dell’indimenticato centrocampista ‘Principe’ giallorosso:Sono andati a Torino e hanno fatto giocare di rimessa e di attesa una squadra che per otto anni ha sempre ammazzato il campionato e ha Ronaldo. Per i giovani in campo forse è sufficiente, ma poi alla fine contano risultato e classifica. Mayoral, Villar, Veretout non hanno un grandissimo curriculum a livello internazionale e ci sta che la vedano positiva, ma devono capire che Roma-Juve è sempre stata una sfida sentita.Il derby ha levato certezze alla squadra portando amarezza e delusione perché è stato perso senza lottare. Questo può anche essere il motivo per cui i giocatori valutando Juve-Roma hanno avuto la sensazione che sia stata una partita positiva.Fino a dieci giorni fa la Roma era terza in classifica, viaggiava con il vento in poppa. In partita ha fatto cose buone e altre che mi hanno lasciato perplesso. Ad esempio non ho notato in lui la capacità di cambiare in corsa il modulo, da difesa a tre a quella a quattro.Era un caso già scoppiato l’anno scorso e andava affrontato. Se non è stato fatto, allora è stata una leggerezza perché alla fine è venuta di nuovo fuori. Un giocatore deve essere consapevole che, se vai in conflitto con l’allenatore, puoi rischiare quello che è successo a me o a Dzeko. Anche se non è una cosa bellissima. A essere onesti, però, il calciatore deve fare il calciatore. Può dire quello che pensa in società, al ds o al tecnico in separata sede.Non credo, stiamo parlando di un giocatore che ha esperienza. Come immagine non è stata bella da vedere: il club doveva prendere per forza delle decisioni.Io non ci ho mai creduto perché sono due giocatori totalmente diversi, sarebbe stato illogico. Fonseca sa che Dzeko è fondamentale perché non c’è un centravanti con le caratteristiche e i numeri che ha lui. L’allenatore deve cercare di reintegrarlo e sfruttarlo.