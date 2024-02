Giannini: 'Roma, non farti scappare Dybala. Solo Modric ha la sua classe'

L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, ha rilasciato un'intervista a il Messaggero parlando di Paulo Dybala e del suo futuro. Le sue parole:



Giuseppe Giannini, quanto Paulo Dybala sposta gli equilibri di squadra?



È una risorsa, perché quando sta bene dà fantasia e inventiva. Se gli spazi sono più stretti e c'è difficoltà di creare occasioni da gol, il calciatore più fantasioso riesce a liberarsi diventando una risorsa importante.



Nel dopo Totti è l'attaccante con più classe che ha avuto la Roma?



Sì, come qualità e fantasia. È tra i primi, se non il primo dopo Francesco.



Quanto si abbasserebbe la qualità della rosa se andasse via questa estate?



Senza di lui ti accorgi che la Roma fa fatica ad arrivare alla conclusione e arrivare a situazioni pericolose nell'area avversaria.



Nel panorama europeo c'è qualcuno che ha la sua classe genuina?



Modric può essere considerato più o meno allo stesso livello. Sono pochissimi, uno o due al massimo.